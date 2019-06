Era nata con gli onori della cronaca e la visita dell’allora ministro del Lavoro Giuliano Poletti e del presidente della Regione sarda Francesco Pigliaru.

Ora la Turris Sleeve, azienda innovativa per la produzione di tubolari termoretraibili in materiale plastico nella zona industriale di Porto Torres, nata come cooperativa di operai, dirigenti e impiegati fuoriusciti dall’ex petrolchimico, è finita su un fascicolo della Procura di Sassari per truffa aggravata ai danni del Ministero dello sviluppo economico. I titolari della cooperativa sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Sassari per un danno erariale di 2,1 milioni di euro.

Tra i dirigenti della cooperativa indagati c’è il presidente Gianluca Tanda, consigliere comunale del Pd a Porto Torres. Secondo quanto appurato dai militari della Tenenza di Porto Torres, la cooperativa ha ottenuto nel 2017 un finanziamento di 400mila euro a fondo perduto dal Mise per acquistare in leasing un capannone industriale.

Nel capannone industriale doveva essere avviata la produzione dello sleeve, ossia di tubolari termoretraibili in materiale plastico. Il leasing era garantito dalla Sfirs, la società finanziaria della Regione Sardegna, i cui fondi gravano su stanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per 1.743.021 euro.

Nel corso degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza è emerso che l’impianto non è assolutamente in grado di funzionare e di produrre sleeve commercializzabile, perché la struttura messa in piedi è strutturalmente diversa da quella presentata in progetto. In particolare, avvalendosi di false perizie, i responsabili avrebbero ingannato i funzionari incaricati di attuare il progetto per conto del Mise e la stessa società di leasing, “conseguendo un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno a valere su fondi pubblici”. I finanzieri hanno quindi accertato un danno erariale e i titolari della Turris Sleeve sono stati segnalati alla Procura regionale della Corte dei Conti di Cagliari per indebita percezione di contributi pubblici