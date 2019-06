Tredici a tredici sul bilancio a Quartu. E ora il sindaco Stefano Delunas è in bilico. La segreteria del Municipio ha dichiarato la votazione infruttuosa. E il risultato della seduta di ieri sera del Consiglio comunale dovrà essere trasmesso all’assessorato regionale agli Enti Locali.

Mentre in queste ore il presidente dell’assemblea Mauro Contini, convocherà la conferenza dei capigruppo per fissare la prossima seduta del Consiglio, nella quale il bilancio di previsione ripasserà all’esame dell’aula”. L’opposizione però è convinta che si debba mettere la parola fine.

“La votazione in fortissimo ritardo rispetto ai tempi prescritti – attacca il Pd -, ha riportato 13 voti a favore e 13 voti contrari, determinando la non approvazione del bilancio nei termini di legge e di mora imposti dall’assessorato regionale agli Enti Locali previsto per il 18 giugno. Attendiamo fiduciosi che gli organi competenti assumano le determinazioni conseguenti al voto della seduta di ieri sera. Un commissario ad acta libererà la città sciogliendo questo Consiglio comunale. Delunas – concludono i Dem – non è più sindaco di Quartu Sant’Elena”.