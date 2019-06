“Per l’ennesima volta, la Strada Statale SS129 è stata teatro di un incidente stradale mortale. Lo scontro tra una motocicletta ed un’autovettura, nel quale hanno perso la vita due turisti svizzeri, è avvenuto in corrispondenza dell’intersezione (a raso) con la Strada Provinciale SP38, presso il c.d. bivio di Iloghe, in territorio di Dorgali”, afferma Alberto Manca del Movimento Cinque Stelle.

“L’incidente avvenuto mercoledì, costato la vita ai due motociclisti svizzeri, non è un caso isolato. Negli ultimi anni, in prossimità dell’incrocio citato, si sono verificati numerosi incidenti con feriti, spesso nel corso della stagione estiva, quando la strada è maggiormente trafficata per l’alta affluenza di turisti e vacanzieri che transitano nella zona. Si ricordano, a titolo esemplificativo, lo scontro tra due vetture avvenuto nell’agosto 2014, quello analogo dell’agosto 2016, e quello dello scorso anno tra una monovolume ed un’utilitaria, che coinvolse sei persone”…”Il tratto stradale in oggetto, fungendo da raccordo tra i territori dei comuni di Dorgali, Oliena e Galtellì, è da considerarsi a pieno titolo come snodo cruciale della viabilità dell’intera zona. Il cospicuo numero di utenti che quotidianamente vede messe a repentaglio le proprie vite a causa della pericolosità di una siffatta intersezione, richiede da tempo che in corrispondenza della medesima siano realizzate sicure ed agevoli vie d’accesso e d’uscita dalla SS 129, finalizzate a ridurre sensibilmente il rischio incidenti (diminuendo la velocità di transito). In assenza di tali interventi risulta assai facile prevedere il continuo ripetersi di sinistri stradali di grave e gravissima entità, come l’ultimo verificatosi in ordine di tempo”, denuncia Manca.

“Per tali ragioni ho ritenuto doveroso informare il Ministro dei trasporti e chiedergli di attivarsi per assicurare la messa in sicurezza della diramazione. L’ipotesi di realizzare un’intersezione a rotatoria è senza dubbio quella che determinerebbe il migliore adeguamento funzionale del tratto stradale, agevolando la circolazione dei veicoli e garantendo una più ampia tutela per l’incolumità dei numerosi utenti”, conclude il portavoce del Movimento Cinque Stelle.