Dopo il successo dell’omonimo album “Brinca”, più di 200 concerti tra Sardegna, Italia ed Europa in soli 3 anni di attività, la recente partecipazione al Festival Internazionale FESTIMIXX 2018 di Renens (Svizzera), il gruppo presenta il secondo lavoro discografico “Balla e brinca” e si appresta ad affrontare un’intensa attività live per presentarlo al pubblico.

Il nuovo disco è stato pubblicato domenica 2 giugno 2019 ed è stato anticipato dai singoli “Balla e Brinca” e “Mama Sardigna”.

L’album è stato prodotto dalla Associazione Picchiadas e da Agitòriu (Booking, Promotion, Management) che ne curerà anche la distribuzione fisica, mentre la registrazione, il mixaggio e il master sono stati curati da Stefano Casti e Sardinia Art Lab.

La stampa, la duplicazione e la distribuzione digitale da Tronos, mentre la grafica del CD è a cura di Raffaella Corti ispirata alla copertina di Abbey Road dei The Beatles.

“Balla e Brinca” è un disco di musica popolare sarda in linea con il protocollo popolare del folk isolano. I dieci brani che lo compongono rappresentano la fusione di diversi generi musicali, che vanno dal blues al rock. Si potrebbe definire un folk&roll, un folk 2.0, vivo ed attuale, che riflette il modo peculiare con cui i Brinca reinterpretano la tradizione nel modo giovane che li rende così apprezzati in tutta la Sardegna.

I Brinca nella loro attività dal vivo sono abituati a fare ballare per ore le piazze e la loro energia è stata trasferita all’interno del disco.

Nonostante il tocco moderno che è facile riscontrare nelle tracce, i testi delle canzoni si imperniano sui temi cari ai sardi, dall’appartenenza alla consapevolezza delle criticità che chi vive nella nostra Isola incontra giorno dopo giorno. Lo fanno raccontando il passato e i tempi moderni nello stile che è ormai diventato il loro marchio di fabbrica.

L’ultimo lavoro dei Brinca è un disco di ampio respiro: non solo brani in sardo ma anche, nell’ultima traccia, un classico gospel della tradizione americana: “When The Saints Go Marching In”.

Alcuni video del gruppo sono diventati virali, quello di maggiore successo con più di 215.000 visualizzazioni, è stato girato all’aeroporto di Cagliari, nel momento di attesa di imbarco.