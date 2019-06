Prevenzione, censimento delle aree colpite – tremila ettari secondo una prima stima – risarcimento dei danni subiti dalle aziende agricole e ripartizione delle competenze tra Province.

Questi, secondo l’amministratore straordinario della provincia di Nuoro Costantino Tidu e i sindaci di Orani, Ottana e Bolotana, gli interventi da attuare per far fronte all’invasione delle cavallette nel Nuorese. Tidu e i tre primi cittadini hanno tracciato un quadro dell’emergenza in commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az).

Presente anche l’assessora all’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha assicurato “il massimo impegno della Regione in collaborazione con l’assessore dell’Ambiente sia per effettuare le necessarie verifiche sul campo che per la quantificazione dei danni e l’avvio di una programmazione a lungo termine”.