Un augurio allo scrittore Andrea Camilleri dall’Università di Cagliari. Due ‘conversazioni’, Simonetta Agnello Hornby dialoga con alcune sue lettrici e Alberto Sironi descrive il ‘retroscena’ dei suoi film su Montalbano, un’intervista con Francesco Artibani (sceneggiatore del fumetto disneyano sul celebre commissario che nei fascicoli di Topolino diventa ‘Topalbano’) e un intervento di Carlos Gumpert che spiega quali problemi abbia affrontato per tradurre in spagnolo le opere di Simonetta Agnello Hornby. Sono alcuni dei contenuti, da oggi online, del settimo volume dei Quaderni camilleriani, curato da Morena Deriu e Giuseppe Marci e intitolato “Realtà e fantasia nell’isola di Andrea Camilleri”.

Nella sezione ‘Saggi’ ci sono gli articoli di Giovanni Caprara, Simona Demontis e Marco Pignotti e un ‘cameo’ di Giuseppe Barbera che tratta dell’olivo nel paesaggio e nella letteratura mediterranea: da Omero a Camilleri.

Il volume è arricchito dalle foto di Francesco Cogotti, Giorgio Dettori e Sergio Nuvoli, soprattutto intese a documentare l’incontro tra Andrea Camilleri e Pinuccio Sciola avvenuto nel 2013, quando lo scrittore fu Cagliari per il conferimento della laurea honoris causa e lo scultore volle onorarlo donandogli una sua terracotta e facendogli ascoltare la musica delle pietre sonore. “Anche in questo modo gli autori esprimono l’augurio che il Maestro Camilleri possa vincere il male che lo ha colpito mentre questo volume era in lavorazione”.