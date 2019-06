“Diritto e legge sono l’unica arma in mano al cittadino senza potere contro il potere arrogante”. E’ una citazione di Leonardo Sciascia il commento dei Radicali italiani alle dimissioni da senatore del presidente della Regione sarda Christian Solinas.

“Questo – dice la segretaria Silvja Manzi – valeva quarant’anni fa nell’Italia della partitocrazia e continua a valere oggi nell’Italia della partitocrazia in salsa giallo-verde e, in Sardegna, in salsa verde-sardista”.

Sulla situazione di incompatibilità che ha caratterizzato i primi quattro mesi dell’amministrazione Solinas, la referente sarda dei Radicali Laura Di Napoli aveva promosso un ricorso notificato proprio ieri al governatore, nel giorno delle dimissioni.