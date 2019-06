Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, impegnati a Quartu Sant’Elena in via San Francesco per un incendio di un capannone adibito a legnaia.

Le squadre arrivate dalla centrale di Cagliari con un’aps e due autobotti stanno ancora lavorando per cercare di evitare il peggio.

Le fiamme hanno coinvolto un capannone, attrezzi e vari automezzi. Le cause del rogo non sono ancora state accertate al momento.