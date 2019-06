Arrivano 13,6 milioni per studenti meritevoli e con difficoltà economica. La Giunta Solinas ha approvato i criteri per l’anno accademico 2019/2020 per l’assegnazione dei benefici a favore di iscritti all’Università, istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, scuole superiori per mediatori linguistici, Pontificia Facoltà Teologica e istituti superiori di Scienze Religiose abilitati a rilasciare titoli universitari.

Ecco gli importi stabiliti secondo la tipologia degli studenti: 5,2mln per lo studente fuori sede, 2,8 per il pendolare e 1,9 per lo studente in sede. Gli Ersu provvederanno ora alla pubblicazione dei bandi.

Nuove risorse dalla Regione per le aziende editoriali. Su proposta dell’assessore alla Cultura Andrea Biancareddu, la Giunta ha approvato la ripartizione per il 2019 dei fondi destinati ad aziende di editoria libraria (150 mila euro) e periodica (50 mila). Arrivano anche 150mila euro per emittenti radiofoniche private e locali per la realizzazione di programmi in lingua italiana su temi della cultura (storia, archeologia, arte, spettacolo e cinema), della scuola, e dello sport riguardanti la Sardegna.

Via libera anche alla ripartizione delle somme destinata ai Centri per il servizi culturali della Società Umanitaria e dell’Unla (Unione Nazionale Lotta all’Analfabetismo) per un totale di 1 milione e 880 mila euro. In particolare: la sede di Alghero dell’Umanitaria riceverà 250 mila euro; 880 mila euro andranno all’Umanitaria di Cagliari; 250 mila euro ciascuno all’Umanitaria di Carbonia, all’Unla di Macomer e a quella di Oristano.