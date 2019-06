Il Movimento ecologista-pacifista Verdes, propone al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, di adoperarsi, tramite Ordine del Giorno da presentare al Cons. Comunale di Cagliari, per deliberare lo Stop alla sperimentazione 5G per Cagliari, decisa dalle giunta “Zedda e Pigliaru” di centrosinistra.

Un No già dichiarato da diverse nazioni europee, comuni italiani come Firenze e comuni sardi come Segariu e Noragugume. 2.600 scienziati nel mondo, i maggiori Centro Studi e Istituti Nazionali Tumori, compreso l’Isde ( Medici per l’Ambiente ) hanno denunciato la pericolosita’ da radiazioni della tecnologia 5G.

Diversi studi hanno evidenziato un aumento del Rischio Cancro al cervello, in particolare sui bambini. Preoccupazione per altri tumori : Mammella ( maschi e femmine ) Testicolo, Leucemia e Tiroide. Qualora non dovesse essere accolta tale richiesta da parte del sindaco Truzzu e dallo stesso Cons. Comunale di Cagliari, il Movimento Verdes, si attivera’ con suoi simpattizzanti e cittadini vari, per coinvolgere la popolazione tutta, anche attraverso volantinaggio informativo nelle scuole, in particolare scuole materne ed elementari ( nonchè promuovendo petizione popolare ) per convocare sotto il Palazzo Comunale, una grande manifestazione denominata ” La Rivolta dei Passeggini “.

Angelo Cremone – Frailis Lidia – Portavoce Verdes.