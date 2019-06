“Gli ottantenni sono costretti a lavorare per mantenere i figli che sono disoccupati. Spesso i nonni mantengono figli e nipoti con le loro pensioni. Io sono fortunata, alla mia età ho ancora il piacere di lavorare, amo il mio mestiere. Adesso sono in diretta tutti i giorni su Rai1 con Io e Te condotto da Pierluigi Diaco, che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. Lavoro tutti i giorni dal lunedì al venerdì e non ho tempo per fare niente altro”.

In realtà Sandra Milo, 86 anni splendidamente portati mentre parla al telefono con l’ANSA rivela di essere al parco con il figlio Ciro e il nipote Flavio, 4 anni. “Ma io non pratico nessuno sport, non cammino, non vado in palestra, non faccio niente” ammette scoppiando a ridere quasi della confessione di essere pigra.

E allora, questi anziani individuati dall’Istat, che hanno tanto tempo libero per fare anche sport adatti a tenersi in forma? “Io non faccio niente ma credo che oltre al dna sia una questione di voglia di esserci, di testa, di mente”.