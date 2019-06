Nella serata di ieri i militari della Stazione di Pirri, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti u caglairitano di 25 anni che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di hashish e cocaina e di 475 euro in contanti.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Uta.