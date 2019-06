Martedì 25 giugno dalle ore 7 inizieranno i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale della via Is Mirrionis, nel tratto compreso tra la via Cadello e la via Emilia.

L’intervento di bitumatura proseguirà anche nei giorni successivi e comporterà rallentamenti per il traffico.

Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.