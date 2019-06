Aumenta il fabbisogno di sangue e, come spesso capita a ridosso della stagione estiva, in una regione particolarmente bisognosa quale è la Sardegna, possono verificarsi dei disagi. «Quest’anno – spiegano dalla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali – la carenza estiva si sta presentando in anticipo rispetto al solito».

Ecco perché la Direzione d’Area lancia un appello alla popolazione: «Doniamo: si tratta di un grande gesto di altruismo, in grado di salvare molte vite umane».

Con l’arrivo dell’estate e dei turisti aumenta, infatti, anche nel Centro Sardegna, il fabbisogno di sangue, per garantire l’attività all’interno delle strutture sanitarie, ma anche per assicurare una vita migliore ai pazienti talassemici seguiti dal centro trasfusionale.

In particolare si assiste ad un aumento delle richieste di fabbisogno di sangue proveniente dagli ospedali San Francesco e San Camillo, sopratutto dai reparti chirurgici e medici. «Per donare il sangue – spiegano gli operatori del centro trasfusionale – bisogna avere almeno 18 anni, pesare più di 50 Kg ed essere in buone condizioni di salute».

L’invito che gli operatori del centro trasfusionale dell’Ospedale San Francesco, avvalendosi della collaborazione dell’AVIS Provinciale di Nuoro, lanciano ai cittadini, in particolare ai giovani, è quello di avvicinarsi alla donazione. Peraltro questo è possibile non solo recandosi nel centro trasfusionale, ma anche grazie alle autoemoteche, che organizzano raccolte periodiche in tutti i centri del territorio.

La Direzione dell’ATS/ASSL Nuoro ricorda ai numerosi donatori del Nuorese che il centro trasfusionale è aperto alla donazione tutti i giorni feriali, dalle 8.00 alle 12.30.

Per informazioni è possibile contattare il Centro Trasfusionale di Nuoro allo 0784 34725; 240251 o di Sorgono allo 0784 623335.