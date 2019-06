In vista del concerto di Madh, che si svolgerà domani in piazza Roma nell’ambito della prima edizione della Fiera dell’Innovazione Tecnologica, iNOVAS EXPO, il Sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha emesso un’ordinanza, la n. 156 del 20 Giugno 2019, che prevede, dalle ore 18 di sabato 22 Giugno fino alle ore 5 del mattino del giorno successivo, nell’area prossima agli 800 metri dalla piazza Roma, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie, recipienti di vetro e lattine, ivi compresi i distributori automatici.

La ratio del provvedimento mira a porre in essere tutte le azioni necessarie a tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico. Il concerto di Madh si terrà alle ore 22.