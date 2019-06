“Subito nell’organico della Regione il personale necessario per far funzionare l’organismo pagatore dei fondi agricoli Feaga e Feasr per la Sardegna”. L’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia spinge affinché il nuovo ruolo di Argea, già riconosciuto dal ministero, sia immediatamente operativo.

“L’incertezza dei tempi di erogazione degli aiuti incide pesantemente sul bilancio delle aziende agricole sarde – ha spiegato oggi in occasione di una tavola rotonda organizzata per fare il punto sull’organismo – per questo dobbiamo costruirne uno organizzato per offrire servizi tempestivi alla nostra agricoltura e al nostro sistema rurale”.

“Fin dai primi giorni del mio mandato – ha sottolineato Murgia – ho avuto modo di confrontarmi con le imprese agricole, le loro organizzazioni professionali e i professionisti del settore sulle difficoltà connesse alla gestione istruttoria delle domande di sostegno e sui conseguenti ritardi nell’erogazione dei pagamenti. Per mantenere economicamente vitali le loro imprese gli agricoltori sardi confidano in una tempestiva erogazione degli aiuti”. Da qui l’invito a dare attuazione al piano di reclutamento approvato recentemente da Argea, magari anche “avviando altre e importanti procedure come i concorsi interni e la riclassificazione del personale regionale”.