Sabato 22 giugno il Comitato No Metano – Sardegna e Isde Medici per l’Ambiente Sardegna faranno tappa a Villanovaforru (in allegato locandina) nell’ambito degli incontri informativi sul Programma di metanizzazione della Sardegna voluto dalla giunta Pigliaru e portato avanti senza soluzione di continuità dall’attuale esecutivo regionale.

Durante l’incontro verrà presentata la proposta di deliberazione che il Comitato No Metano Sardegna e Isde – Medici per l’ambiente Sardegna sottoporranno alle amministrazioni comunali.

Introdurranno l’incontro il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis, che si è impegnato a presentare la delibera in Consiglio Comunale, ed Ester Satta, sindaco di Olzai, che ha già adottato il documento.

La deliberazione rappresenta un atto concreto attraverso cui i comuni possono impegnare la Regione ad abbandonare il programma di metanizzazione e a varare nuove politiche in campo energetico volte all’abbandono dei combustibili fossili e all’implementazione di un modello basato sulla generazione distribuita ottenuta da piccoli impianti da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo.

Nel corso dell’appuntamento verranno illustrate le criticità del Programma di metanizzazione che possono essere così riassunte: mancato coinvolgimento della popolazione rispetto ai progetti che compongono il Programma;mancato rispetto degli accordi sul clima volti a contenere l’innalzamento delle temperature; impatti sanitari, ambientali e paesaggistici legati ai depositi costieri, alla rigassificazione, al metanodotto e alle due nuove centrali a gas; maggiori costi per gli utenti sardi; impatti socio-economici legati alla realizzazione del metanodotto;imposizione di una nuova servitù all’Isola;ingente esborso di denaro pubblico per la realizzazione delle infrastrutture.

L’incontro sarà utile anche per fare un punto sull’attuale dibattito pubblico circa il destino del sistema energetico sardo.