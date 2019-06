A partire da lunedì 24 giugno le 3 Isole Ecologiche Mobili posizionate rispettivamente presso via Pisano, Parcheggio Cuore e via Puglia, saranno a disposizione degli utenti con orario continuato a partire dalle ore 8 e fino alle ore 20.

Per ulteriori informazioni sull’ubicazione delle isole e delle modalità di fruizione del servizio è possibile consultare la sezione dedicata “Ecocentro e Isole Ecologiche” sul sito cagliariportaaporta.it (per accedere alla pagina CLICCA QUI) e su Aligapp o rivolgersi al Centro Informazioni di Via Ciusa 133.