La Giunta regionale ha sbloccato 433mila euro per sette Comuni che nel 2018 hanno subito danni ingenti per il maltempo. Si tratta di Luogosanto, Iglesias, Boroneddu, Fluminimaggiore, Arbus, Nurallao e Narcao. “Un piccolo segnale di vicinanza politica ed istituzionale alle comunità locali e agli amministratori che quotidianamente devono fare i salti mortali per far quadrare i conti e garantire i servizi essenziali ai cittadini”, ha commentato l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis, che ha proposto l’approvazione della delibera.

Via libera anche alla ripartizione delle risorse, per complessivi 400 mila euro, destinate alle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà; 240 mila euro vanno alla Città Metropolitana di Cagliari, Provincia di Sassari, Provincia del Sud Sardegna, Provincia di Nuoro e Provincia di Oristano; i rimanenti 160 mila euro arriveranno alla Rete regionale per la conservazione della fauna marina formata dalle cinque Aree Marine Protette (Isola dell’Asinara, Capo Caccia-Isola Piana, Capo Carbonara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre), dal Parco nazionale di La Maddalena e dal Comune di Pula.