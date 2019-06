Carenza di personale, condizioni di lavoro nelle strutture sanitarie dell’Isola e riforma della rete ospedaliera: sono alcuni dei temi discussi in occasione di un incontro tra l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, e i rappresentanti regionali del sindacato degli infermieri Nursing up.

“Un confronto in linea con quelli avuti negli ultimi tre mesi – ha dichiarato Nieddu subito dopo – utile per raccogliere criticità e proposte da chi ogni giorno lavora in prima linea per garantire i servizi: un contributo che contiamo possa aiutarci a rimodellare il sistema sanitario una volta avviati gli Stati generali della Salute, che con una partecipazione allargata, funzioneranno da distillatore delle soluzioni”. “Condividiamo il percorso indicato dall’assessore, che propone l’integrazione della riforma della rete ospedaliera e della rete territoriale”, hanno commentato i segretari regionali del sindacato Diego Murracino e Alessandro Nasone.

Inoltre, proseguono, “abbiamo chiesto e concordato che venga effettuata una rivalutazione della normativa regionale sui criteri di accreditamento che oggi individuano organici con un numero di operatori insufficiente a garantire i turni di lavoro nel rispetto delle norme contrattuali”. Infine: “Chiediamo alla Regione un impegno preciso e abbiamo garantito all’assessore Nieddu piena disponibilità a confrontarci su ogni punto”.