“La nave Eurocargo Napoli del Gruppo Grimaldi, adibita al trasporto di rotabile, mentre usciva dal porto di Olbia con destinazione Livorno la sera del 19 giugno, alle 19.20 ha avuto un problema tecnico al motore principale, il quale si è fermato per 64 secondi, a causa di un problema meccanico al filtro autopulitore olio del motore stesso. A seguito dell’accaduto, alle 20:13 la nave si è fermata all’ancoraggio in attesa della visita degli ispettori del Rina. A conclusione di tale ispezione, alle 23:12 l’Eurocargo Napoli è ripartita con destinazione Livorno”.

E’ quanto precisa la compagnia marittima in riferimento all’avaria avuta dal mercantile in partenza da Olbia e diretto a Livorno”. “L’Eurocargo Napoli non è stata vittima di alcun blackout – spiegano da Grimaldi – essendo la nave in manovra con due generatori pienamente funzionanti durante l’intera permanenza nel porto di Olbia”.