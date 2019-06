E’ in corso a Cagliari, dalle prime ore dell’alba, una vasta operazione antidroga che vede impegnato un centinaio di Agenti della Polizia di Stato, con l’ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine, che stanno eseguendo vari misure cautelari in carcere, richieste dalla Procura Distrettuale Antimafia di Cagliari , nei riguardi di pregiudicati spacciatori.

Sono in corso perquisizioni domiciliari e arresti in Via Seruci, via Castelli e a San Michele. Le misure cautelari in esecuzione sono 12 di cui una notificata in carcere

I particolari dell’operazione verranno forniti questa mattina in Questura nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10,30 alla presenza del Questore Pierluigi D’Angelo.