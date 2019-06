“Come Presidente del Comitato Bicamerale Europol, Schengen, Immigrazione, mi congratulo e ringrazio la Polizia che questa mattina con una vasta operazione ha sgominato una grossa rete di spacciatori a Cagliari. È il culmine di un’indagine difficile e ben svolta, frutto non solo del sacrificio, del lavoro paziente e della professionalità di tutto il personale impiegato a cui va il nostro più sentito plauso, ma anche della spinta e delle energie spese dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini che proprio sulla lotta alla droga sta incentrando una parte importante delle sue direttive”.

Lo afferma il deputato e coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili. “L’attenzione alla sicurezza dei cittadini, specie in Sardegna, non è mai stata così alta, come dimostrano gli oltre 400 uomini e donne delle forze dell’ordine di rinforzo sull’isola e le specifiche misure dell’operazione ‘Spiagge sicure’ che anche quest’anno permetteranno al comparto turistico sardo di esprimersi al meglio delle proprie straordinarie potenzialità”, conclude il deputato leghista.