La sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Sassari questa mattina ha ricevuto una richiesta d’intervento, da parte del parroco, per la messa in sicurezza di una chiesa, dal cui tetto si era staccata parte di una bandiera in metallo cadendo a terra, per fortuna senza causare feriti.

I pompieri, ricevuta la chiamata, hanno inviato sul posto la squadra di pronto intervento del competente distaccamento di La Maddalena e in supporto una AS (autoscala) dal distaccamento di Olbia.

Al loro arrivo, gli operatori dei Vvf hanno verificato la parte restante della bandiera e ne hanno eliminato i pericoli in pronta caduta.

Sul posto oltre i VVF anche la polizia locale per quanto di loro competenza.