Incidente nella notte in piazza Medaglia Miracolosa a Cagliari dove un autovettura è andata a sbattere su alcuni veicoli in sosta per poi ribaltarsi su un fianco.

Sul posto sono intervenute le squadra di Pronto intervento “1A” dei vigili del fuoco per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Giunti sul posto hanno verificato che il conducente aveva abbandonato il veicolo.

Sul posto anche i soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto a delimitare l’area e illuminare l’area per permettere agli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul posto, di effettuare gli accertamenti e i rilievi di legge.