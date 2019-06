Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 21:30, per un incendio di vegetazione e masserizie varie,

in località Santa Gilla in zona via San Simone vicino alla stazione dell’Enel a Cagliari.

Il fumo denso e acre comprometteva anche la sicurezza stradale creando scarsa visibilità nelle arterie stradali vicine.

Gli operatori VVF hanno spento le fiamme che hanno coinvolto oltre che la vegetazione, masserizie varie cumuli di immondizia, rottami di elettrodomestici abbandonati, eternit, e materiale plastico.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per più di due ore gli operatori hanno anche effettuato un’accurata bonifica di alcuni focolai residui per mettere in sicurezza l’area.