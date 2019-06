Cresce la febbre del calcio femminile con la Nazionale italiana che sta mietendo successi ai Mondiali che si stanno disputando in Francia. E proprio sulla scia di questo successo delle azzurre il Milan Junior Camp, che si terrà negli impianti del Cus Cagliari dal 7 al 12 Luglio prossimo, apre alle giovani calciatrici sarde dai 5 ai 14 anni. Un’opportunità unica per le atlete cagliaritane che potranno usufruire di un sconto eccezionale.

“Abbiamo deciso di aprire le iscrizioni alle ragazze dopo numerose richieste che ci stanno arrivando dai genitori delle atlete appassionate di calcio. Certo – dice Alberto Spissu, responsabile cagliaritano del Milan Camp – che la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali sta facendo un’ottima azione di promozione del calcio femminile”.

“Aprire le iscrizioni alle bambine ed alle ragazze dai 5 ai 14 anni, seppur a pochi giorni dall’inizio del Milan Camp può essere un’occasione per regalare un’opportunità di crescita sportiva in un ambiente calcistico professionistico come quello del Milan”.

Al Camp le ragazze saranno seguite da allenatori professionisti certificati dall’AC Milan.