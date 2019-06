La notte scorsa i Carabinieri della compagnia di Cagliari hanno effettuato dei controlli durante la movida cittadina al Poetto.

Durante i controlli sono state identificate 33 persone, controllate due automobili, ispezionate 4 attività commerciali e sottoposte 3 sanzioni amministrative al C.d.s.

Un minorenne di Cagliari, alla guida di una minicar, sottoposto a esame etilometrico è stato differito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.