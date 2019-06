“Signor presidente, sono pronto a lavorare in armonia con lei” per “servire Istanbul”. Lo ha detto Ekrem Imamoglu, rivolgendosi al capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan, nel discorso in cui ha rivendicato l’elezione a sindaco di Istanbul.

“Mi congratulo con Ekrem Imamoglu che secondo i risultati ufficiosi ha vinto” la ripetizione delle elezioni a Istanbul. “Oggi la volontà della nazione si è manifestata ancora una volta”. Lo ha scritto su Twitter il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Binali Yildirim, candidato del partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a sindaco di Istanbul, ha riconosciuto la sconfitta dopo i primi dati che danno il candidato dell’opposizione Ekrem Imamoglu nettamente in testa con il 55% dei voti.

“Oggi ha vinto la democrazia. Hanno vinto i 16 milioni di abitanti di Istanbul”, ha detto nel suo primo discorso dopo la chiusura delle urne Ekrem Imamoglu, che si avvia a una netta vittoria nella ripetizione delle elezioni comunali nella metropoli sul Bosforo dopo l’annullamento del suo successo del 31 marzo.

Urla di gioia e festeggiamenti hanno accolto al comitato elettorale di Ekrem Imamoglu a Istanbul i primi risultati della ripetizione delle elezioni comunali, dopo l’annullamento della sua vittoria nel voto del 31 marzo. Con oltre il 60% delle schede scrutinate, il candidato dell’opposizione ha circa 10 dieci punti di vantaggio sull’ex premier Binali Yildirim dell’Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan.