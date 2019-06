In questa settimana i segni d’aria avvertiranno qualche tensione a livello amoroso, tuttavia dovranno cercare di non stare in ansia e di fare qualcosa per rendere il clima familiare più disteso. Nel weekend per fortuna tornerà il sereno e potranno concedersi un periodo di relax. Settimana propizia per l’amore per i segni d’acqua, la sintonia con il partner potrebbe tornare come prima. Qualcuno potrebbe decidere di andare a convivere o di sposarsi, mentre i single avranno tante occasioni nel weekend per fare nuove conoscenze. I segni di fuoco vivranno delle giornate indimenticabili grazie alla presenza di Mercurio e potranno sperare di trovare l’anima gemella. In ambito professionale bisognerà agire senza lasciare nulla al caso. La vita sentimentale dei segni di terra questa settimana sarà molto più soddisfacente, soprattutto per chi è single. Qualcuno infatti potrebbe innamorarsi, mentre chi è in coppia potrà vivere una storia con maggiore serenità. Sul lavoro ci saranno giornate pesanti, quindi occorrerà impegnarsi per raggiungere buoni traguardi. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: ottima settimana per quanto riguarda l’ambito sentimentale. Ritroverete la presenza di un partner molto premuroso e attento al vostro benessere. Sarà un po’ più tesa la seconda parte della settimana, quando qualche problema disturberà la quiete nelle coppie. Fine settimana intenso per i single, nuove avventure in arrivo.

Lavoro: in ambito professionale inizierà un periodo di grande recupero e potranno esserci tante nuove opportunità di crescita. In generale ci sono notizie positive in arrivo per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Mercurio tornerà ad essere dalla vostra parte e potrete avere più possibilità per mettervi in gioco.

Toro

Amore: la vostra vita sentimentale questa settimana molto più soddisfacente rispetto agli scorsi mesi. Qualcuno potrebbe finalmente riuscire ad innamorarsi, mentre chi è in coppia avrà modo di dissipare gli ultimi dubbi e vivere con maggiore serenità il rapporto. I chiarimenti sono comunque sempre un modo per rafforzare l’intesa.

Lavoro: per i nati sotto il segno del Toro si prospettano giornate pesanti e nervose per quanto riguarda l’aspetto lavorativo. Dovrete sfruttare al massimo le vostre potenzialità per riuscire ad ottenere quello che desiderate. Tuttavia, la vostra testardaggine vi permetterà di raggiungere buoni traguardi.

Gemelli

Amore: questa settimana non si preannuncia sotto buoni auspici e qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Evitate di entrare in panico, non risolverete nulla. Piuttosto, fate qualcosa per creare attorno a voi un clima più disteso. Nel weekend per fortuna tornerà il sereno in famiglia e potrete finalmente concedervi un periodo di meritato relax.

Lavoro: la settimana sarà particolarmente impegnativa per voi. La Luna vi regalerà un periodo molto soddisfacente, ma dovrete saper sfruttare al meglio le opportunità che vi si presenteranno. Vi toccherà lavorare sodo per portare a vostro vantaggio le trattative. Non sfuggite ai colleghi che vogliono creare dei rapporti amichevoli.

Cancro

Amore: la settimana è propizia per l’amore e la sintonia con il partner potrebbe finalmente ritornare quella di una volta. Qualcuno potrebbe decidere di fare alcuni passi avanti nella vita di coppia, come passare ad una convivenza o addirittura ad un matrimonio. I single avranno tante occasioni nel weekend per fare nuove conoscenze, ma Mercurio in opposizione potrebbe creare delle tensioni.

Lavoro: Mercurio nel vostro segno zodiacale vi provocherà parecchi sbalzi d’umore. A risentire di questo vostro stato d’animo altalenante sarà soprattutto il lavoro. Ci saranno delle incertezze su quale strada intraprendere per il vostro futuro e non riuscite a capire bene quello che volete fare veramente. Schiaritevi le idee.

Leone

Amore: questa settimana la Luna in congiunzione vi porterà tanta fortuna in amore. Tuttavia, nel fine settimana non mancherà qualche battibecco con il partner. Le giornate centrali saranno migliori per l’intesa di coppia, ma anche i single faranno tante conquiste. L’estate porta tante novità e anche nuovi amori. I flirt non si conteranno, ma qualche cuore solitario potrà non essere più solo.

Lavoro: in ambito professionale potreste ricevere una gratificazione tanto ambita e potrete prendervi anche diverse rivincite grazie al favore di Venere. Chi ha ricevuto diverse critiche potrà dimostrare quanto vale, ma per raggiungere qualche obiettivo più ambizioso dovrà comunque impegnarsi molto.

Vergine

Amore: questa settimana l’amore sembra essere dalla vostra parte. La relazione con il partner sembra infatti essere tranquilla e molto soddisfacente. A darvi del filo da torcere potrebbero essere le amicizie false che vi girano intorno, selezionate le migliori e tenete lontane le altre. Buon momento per gli incontri anche per i single, nuove conoscenze vi faranno girare la testa.

Lavoro: questo periodo è top per i nati del segno e va sfruttato al massimo. Chi vuole intraprendere nuovi progetti o buttarsi in una nuova avventura, può farlo tranquillamente senza timore, i pianeti proteggono da ogni delusione e vi invitano a provare strade mai percorse prima.

Bilancia

Amore: dimenticate lo stress dei giorni scorsi, da questa settimana in poi ritornerete ad essere sereni. Le relazioni sia sentimentali che amichevoli saranno più solide e resistenti. Chi non ha una relazione ed è single potrebbe fare un incontro fortunato. Il fine settimana è favorevole per tutti.

Lavoro: se avete vissuto un periodo di difficoltà, adesso è tutto superato. Finalmente Mercurio torna ad essere dalla vostra parte e i problemi potranno trovare una soluzione. Ci sarà una svolta inattesa sul lavoro, una chiamata inaspettata per un colloquio sostenuto molto tempo fa vi coglierà di sorpresa. Prima di rifiutare, vedete bene di cosa si tratta e a cosa andate incontro.

Scorpione

Amore: settimana indicata per trovare il partner giusto, e chi è solo da tempo farà incontri davvero indimenticabili. Ad avere complicazioni nel rapporto saranno invece le coppie, probabilmente avete esagerato con le richieste e il partner ha deciso di arrendersi.

Lavoro: sul lavoro le cose ricominceranno ad andare per il verso giusto, anche se dovrete impegnarvi molto. Chi ha un’attività in proprio riuscirà ad ottenere un successo molto importante e potrà espandersi ottenendo così maggiori guadagni.

Sagittario

Amore: la presenza di Mercurio questa settimana vi regalerà delle giornate indimenticabili. In ambito sentimentale vi sentite finalmente completi e avete come la sensazione di aver trovato la persona giusta per voi. Per i single si prospetta invece un fine settimana ricco di incontri e non sarà difficile trovare l’anima gemella, basterà riconoscere la persona che farà battere il cuore.

Lavoro: l’opposizione di alcuni pianeti porterà alcuni ostacoli nelle vostre attività professionali. Tuttavia, la Luna in congiunzione vi regalerà un po’ di fortuna in più nel weekend, ma dovrete agire sfruttando il vostro intuito per far quadrare i conti.

Capricorno

Amore: nelle ultime settimana la vostra vita sentimentale è diventata molto complicata. Avete diversi dubbi riguardo al vostro partner e non sapete come gestire la cosa. Parlate apertamente invece di assumere atteggiamenti che potranno essere mal interpretati. Periodo migliore per i single, che sapranno capire quando è il momento di cedere all’amore.

Lavoro: i nati del segno stanno per uscire da un periodo burrascoso e pieno di tensioni. Finalmente vi sentiti più carichi ed energici, per cui cercate di riversare tutta la vostra positività sul lavoro, in modo da riuscire ad impegnarvi e dare il massimo. Martedì e mercoledì saranno le giornate migliori per concludere trattative e cogliere nuove opportunità.

Acquario

Amore: sarà una settimana piena di alti e bassi per chi ha una relazione sentimentale, soprattutto nella parte centrale. Martedì e mercoledì saranno infatti i giorni più complicati e tra le coppie potrebbe scoppiare una scintilla per motivi futili. Cercate di calmare le acque e di non incrementare le discussioni. Anche per i single sarà un momento poco favorevole, ma nel fine settimana tutto tornerà tranquillo.

Lavoro: ci saranno giornate di netta ripresa sul lavoro durante questa settimana e finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Potrete programmare qualche obiettivo che vi sta a cuore e provare a rilassarvi un po’. Questa tregua vi farà bene e vi darà la carica per proseguire.

Pesci

Amore: chi è in coppia questa settimana potrà avere l’opportunità di rendere ancora più forte la propria relazione. Cercate di essere voi a prendere iniziativa e non aspettate sempre che lo facciano gli altri al posto vostro. Invece, chi non ha una relazione potrà fare incontri interessanti, le stelle prevedono incontri fortunati e anche molto intriganti.

Lavoro: la vita lavorativa questa settimana prenderà una piega inaspettata. Venere vi supporterà in queste giornate impegnative e vi regalerà molta carica emotiva. Sarà dunque compito vostro capire dove potete arrivare, visto che la fortuna al momento vi arride, perciò sfruttate tutte le opportunità che arriveranno.