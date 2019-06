Si svolgerà in Sardegna a Cagliari dal 28 al 30 giugno 2019 Isolabirra, il festival dedicato alle birre artigianali di qualità giunto alla sua ottava edizione.

Palcoscenico della manifestazione, organizzata dall’Associazione Homebrewers Sardi, sarà per la terza volta consecutiva l’EXMA (EXhibiting and Moving Arts) di Cagliari, uno dei più importanti centri d’esposizione del capoluogo.

Saranno ben undici i birrifici presenti durante la tre giorni, tra le novità: il Birrificio Vetra di Caronno Pertusella (VA), Altotevere di San Giustino (PG), Ca’ Del Brado di Rastignano (BO) e Hilltop Brewery di Bassano Romano (VT). Confermanti i birrifici sardi Mezzavia di Selargius e Gattarancio di Cagliari, Freelions di Viterbo (VT) e il Birrificio Indipendente Elav di Comun Nuovo (BG). Graditi ritorni invece per Canediguerra di Alessandria (AL), Birrificio Lambrate di Milano (MI) e infine per i sassaresi P3 Brewing Company.

A completare l’offerta, un angolo interamente dedicato alle birre scandinave.

Non mancherà il buon cibo, con tante eccellenze gastronomiche locali interpretate in chiave street food. Ospiti della manifestazione: I Cherchi, Grains, Sabores, La Mallica, Lucitta e Il Gelato Aresu.

Ampio spazio ai laboratori di abbinamento cibo/birra, tanta musica e molto altro ancora.

Da anni, punto fermo della manifestazione, la tappa del Campionato Nazionale Homebrewers, organizzato da Mobi – Movimento Birra Italiano, concorso rivolto a tutti i birrificatori casalinghi non professionali che potranno cimentarsi nella realizzazione di una birra in “stile libero” compreso Idromele, Sidri e Perry. Il panel di degustazione sarà composto di giudici con comprovata esperienza nel settore, tra cui degustatori e birrai.

Appuntamento fissato per il 28, 29 e 30 Giugno 2019 dalle ore 18.00 all’EXMA di Cagliari.

Hashtag ufficiale della manifestazione #isolabirra2019