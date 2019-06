Alta Pressione, questo il tema meteo dominante. Alta Pressione che viene dal nord Africa e che per tutta la settimana determinerà condizioni meteorologiche decisamente estive.

Dobbiamo dirvi che sull’Europa centro occidentale si sta per realizzare un’ondata di caldo davvero imponente, un’ondata di caldo che rischia di far cadere record termici che permangono dalla terribile estate 2003. Sulla nostra regione, più in generale sull’Italia occidentale, giungerà una propaggine anticiclonica piuttosto calda, difatti ci aspettiamo un rialzo delle temperature che andrà a coinvolgere maggiormente le aree occidentali della nostra regione.

Le temperature massime potrebbero raggiungere punte di 37-38°C, ma avrete sicuramente notato che il caldo inizia a farsi sentire anche durante la notte. Ciò perché l’escursione termica giornaliera è nettamente minore, poi c’è l’umidità relativa piuttosto alta che provoca condizioni d’afa.

Dicevamo dei picchi termici più alti sui settori occidentali, il motivo è riconducibile a una discreta ventilazione orientale quale risultato della circolazione d’aria relativamente fresca che colpirà le regioni dell’Italia adriatica e del Sud. Non a caso si starà meglio, qui da noi, lungo le coste orientali. Sul fronte nubi e precipitazioni, siamo in conclusione, ovviamente nulla da segnalare.

In collaborazione con Meteo Sardegna