Maurizio Gastaldi polistrumentista, compositore e cantante, all’età di 15 anni incomincia gli studi musicali e si dedica alla chitarra. Abbozza le prime composizioni sulle basi che si ispirano ai grandi cantautori del periodo.

Bennato, Pino Daniele, Ivan Graziani e Finardi sono i suoi punti fermi, ma con il passare degli anni inizia lo studio della chitarra elettrica e decide di approfondire le sonorità più rock, Eric Clapton, Jimi Hendrix e Jimmy Page.

Inizia a 17 anni le sue prime esibizioni nelle piazze, nei locali e negli alberghi, si esibisce anche in alcune trasmissioni nelle tv locali.

Ultimamente una sua canzone “Il mio Natale”, scritta in collaborazione con Marco Mura è stata inserita una compilation dal livello nazionale.

Negli ultimi anni si è concentrato a scrivere musica e testi in sardo insieme alla cantante Veronica Pisano con la quale ha all’attivo tre cd.

Il testo di una sua canzone ha partecipato al Premio internazionale per gli Autori della scuola di Mogol e farà parte di una raccolta di poesie che uscirà a novembre con prefazione e commenti dello stesso Giulio Rapetti in arte Mogol.

Attualmente Maurizio Gastaldi sta lavorando sui testi del prossimo cd in italiano e in sardo in collaborazione con la cantante Veronica Pisano.