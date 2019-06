Come vedere la TV senza antenna

Vorresti vedere la TV in un apparecchio che non dispone di antenna ma non sai come fare?

Ci sono diverse soluzioni che si possono adottare in questi casi. Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Antenna amplificata

Uno dei modi per vedere la Tv evitando di avere antiestetici cavi in giro per casa, è quello di optare per un’antenna amplificata portatile. L’antenna, infatti, capta il segnale a grande distanza, permettendoti di vedere i tuoi programmi preferiti.

I vendita su Amazon se ne trovano tantissime che consentono la ricezione di vari tipi di segnale (DVB-T HD, DAB, DVB-T, DVB-T2). Per poter vedere il digitale terrestre devi…[Continua a leggere]