Il resoconto di lavoratori e sindacati è molto semplice. “Stipendio di aprile pagato non a tutti e in ritardo – spiega il responsabile Cgil Simone Congiu – e retribuzione di maggio ancora non pervenuta. Ma quello che ci preoccupa di più è il futuro”. E così una folta delegazione degli addetti alle pulizie della Manitalidea, società di Ivrea che ha in appalto i sevizi di pulizie degli uffici postali di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano, questa mattina ha scioperato e manifestato, con un presidio dalle 9.30 alle 13, davanti alla sede delle Poste in via Simeto a Cagliari.

“Chiediamo una presa di posizione del committente, le Poste – afferma il sindacalista -. I lavoratori sono tutti part time con retribuzioni molto basse, circa 200/300 euro. C’è chi lavora solo quaranta minuti al giorno. I più fortunati lavorano cinque o sei ore al giorno e possono arrivare a 500-600 euro”.

In presidio sotto il sole: per tutta la mattina hanno sventolato le bandiere Cgil e Cisl. E, in posa per le foto di rito, l’hanno buttata sull’ironia cantando la canzone che ha vinto l’ultimo festiva di Sanremo. Il titolo dice tutto: “Soldi”.