Le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso due controlli fiscali nei confronti di altrettante attività economiche del Sulcis Iglesiente operanti, rispettivamente, nel settore dell’informatica e della stampa.

Nelle circostanze, l’azione dei Finanzieri, è stata orientata all’accertamento della presenza di eventuali lavoratori “in nero” e/o irregolari nonché alla verifica degli adempimenti, previsti dalla normativa fiscale, relativi alla tenuta delle scritture contabili da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta e, al corretto adempimento del versamento delle ritenute operate dalle stesse aziende sui redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti.

Le attività ispettive hanno permesso di rilevare che i due soggetti economici, per alcuni anni d’imposta, hanno omesso il versamento delle ritenute d’acconto ai fini IRPEF operate sulle buste paga a fronte di stipendi corrisposti al personale dipendente, per un importo complessivo pari a 11.342 euro, di cui 1.080 euro – riferiti al 2018- in relazione al primo operatore commerciale e 10.262 euro – per quel che riguarda gli anni dal 2016 al 2019 – nei confronti del secondo