Fra una settimana il secondo momento della verità per la Giunta Delunas a Quartu: il Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio – lasciapassare decisivo per la prosecuzione del mandato – è fissato per martedì 2 luglio. Lo ha deciso questa mattina la conferenza dei capigruppo.

All’ordine del giorno comunicazioni e raccomandazioni. E, naturalmente, il “bilancio di previsione Finanziario 2019-2021 e nota integrativa”. Si tratta dei “tempi supplementari” di una partita iniziata la settimana scorsa. Allora era finita in parità: tredici sì al documento contabile e tredici no. La segreteria del Municipio aveva dichiarato la votazione infruttuosa. Polemiche da parte dell’opposizione.

“La votazione – questo l’attacco in una nota del Pd di Quartu all’indomani del consiglio – in fortissimo ritardo rispetto ai tempi prescritti, ha riportato 13 voti a favore e 13 voti contrari, determinando la non approvazione del Bilancio nei termini di legge e di mora imposti dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali previsto per il 18 giugno. Attendiamo fiduciosi che gli organi competenti assumano le determinazioni conseguenti al voto della seduta di ieri sera. Un commissario ad acta libererà la città sciogliendo questo consiglio comunale. Delunas – avevano concluso i Dem – non è più sindaco di Quartu Sant’Elena”.