A causa di un incendio nell’ex strada statale 131, all’altezza dell’inceneritore la strada è stata chiusa in entrambe i sensi di marcia per ragioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, insieme a loro stanno operando anche gli uomini del Corpo Forestale Regionale, e diversi Volontari.

Le auto si sono riversate sulla strada statale 554 e sulle strade limitrofe dove si sono create delle lunghe code.

Un altro incendio si è sviluppato sulla 554, all’altezza della motorizzazione civile.

Gli operatori dei Vvf hanno evitato la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

La Sala operativa del Comando oggi ha ricevuto tantissime segnalazioni al numero di Emergenza del 115.

Gli interventi sono ancora in corso, le squadre VVF stanno operando per mettere in sicurezza strutture e abitazioni.