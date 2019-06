Attraverso i canali social il Cagliari Calcio ha annunciato il rinnovo del contratto di Luca Ceppitelli. Il numero 23 della compagine rossoblù ha firmato sino al 2021.

Pilastro della difesa dall’estate del 2014, Luca è ormai un punto di riferimento per la squadra, guadagnandosi la fiducia e la stima di compagni e tifosi.

Un leader che preferisce i fatti alle parole, grande esempio per tutti.

Ha ereditato la fascia di capitano lo scorso gennaio, onorandola nel migliore dei modi, dimostrando in campo la sua grinta e la voglia di vincere.

Ceppitelli, classe 1989, fondamentale in difesa e sempre pronto a dare una mano ai compagni in attacco, segna il suo primo goal in serie A il 4 novembre 2017 in occasione di Cagliari-Verona (2-1).

Nel finale di stagione mette a segno altre 2 decisive reti per la salvezza dei sardi: alla 34ª in uno degli scontri diretti contro l’Udinese ed alla 38ª e ultima giornata contro l’Atalanta.

Energico nei contrasti, vigoroso nei tackle, ha sfruttato anche nella stagione appena passata la sua abilità nel gioco aereo: i gol messi a segno contro l’Inter e la Fiorentina sono risultati fondamentali per la causa rossoblù.