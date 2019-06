Alle ore 14:30 circa del 24 giugno in agro di Orotelli sulla SS 129 al km 63+900 in direzione Macomer una 50enne di Sindia (NU) alla guida di una autovettura Audi A4 nell’affrontare una curva, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte terminando la sua corsa sulla banchina a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Orotelli ed Ottana per regolare il traffico e per i rilievi di legge, ed il servizio 118 che ha trasportato la malcapitata, che non sarebbe in pericolo di vita, all’Ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure.