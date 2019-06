Le fiamme che ieri hanno coinvolto sia l’area intorno all’ex 131 che la 554 hanno prodotto diverse reazioni politiche e questa mattina il sindaco di Sestu Paola Secci ha pubblicato un post molto duro:

“Già di prima mattina all’opera per ripulire balconi e cortili dai residui di fuliggine e frammenti di vegetazione bruciata che ieri pomeriggio hanno ricoperto tutto il nostro territorio”, scrive la Secci.

“Nel frattempo rifletto e mi vengono in mente tanti appellativi per definire quegli esseri che, ogni estate puntualmente, devastano con il fuoco la nostra meravigliosa isola.

Incivili e delinquenti sono le uniche parole che la mia educazione mi permette di dire a voce alta. Le altre le penso e basta”, conclude il post del sindaco di Sestu.