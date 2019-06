I Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un 27enne quartese, con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’operazione è stata effettuata nell’ambito di mirati servizi antidroga nel rione quartese di via della Musica, oggetto di numerose segnalazioni quale abituale “piazza di spaccio”.

I militari da qualche stavano monitorando la sua abitazione, dove non era passato inosservato un viavai di persone sospette, nella serata di ieri hanno fatto irruzione nell’abitazione trovando in una borsa nascosta nell’armadio della camera da letto, diversi involucri di cellophane, ciascuno contenente 10 tavolette di hashish, per un peso complessivo di 3,2 kg di sostanza stupefacente. Alcune tavolette di droga fra l’altro, presentavano sulla confezione una particolare etichetta corrispondente alla riproduzione del marchio “23” e “5$”, molto richiesto sul mercato, che conferma una pratica utilizzata dai produttori e dagli spacciatori di droga per rendere le sostanze stupefacenti immesse sul mercato più invitanti e accattivanti per gli acquirenti, oltre che per differenziarne la qualità.

Alla luce delle risultanze emerse, D.M., è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari è stato portato nel carcere di Cagliari-Uta, in attesa dell’udienza di convalida. I militari cercheranno ora di far luce sulla filiera dello spaccio, risalendo ai grossisti dello stupefacente, certamente ben inseriti in quel contesto criminale.