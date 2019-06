«Non possiamo che sperare che il nuovo sindaco, con un atto di orgoglio e dignità, invece di genuflettersi davanti a cotanta “dittatura lombarda”, abbia il coraggio di fare valere quelli che sono i principi fondanti del partito da lui rappresentato, che si basa, appunto, sull’indipendentismo verso chi, come in questo caso, la Sardegna sta cercando di conquistarla rimpiazzando, in maniera trasversale sostituendo nei posti di comando, noi sardi con i lombardi», dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu.

«Se fino a ieri eravamo convinti che ad Alghero, in sacrestia, stando vicino a poveri, bisognosi ed anziani, magari seduti tutti insieme vicino ad un “focolarino”, si potessero acquisire voti, oggi non possiamo che rimanere sbalorditi del fatto che anche all’interno delle quattro mura canoniche il potere non sia più in mano a chi la sacrestia la gestisce, ma ai “Sacristani”. Per tale rivoluzione, però, non c’è bisogno che Salvini si rivolga alla Madonna, perché per il miracolo basta un certificato di nascita che attesti la nascita dal Po in su, molto meglio se dalle parti della “Madunina”». I consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu commentano ironicamente gli ultimi accadimenti politici in città con particolare attenzione sulle novità in casa Lega.

