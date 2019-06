Giovedì 27 giugno alle 18:00 presso le Sedi Indipendentista de Biddanoa in via San Giovanni 234 a Cagliari si svolgerà il seminario “La Repressione Italiana in Sardegna” con relatori l’avv. Adriano Sollai, avvocato difensore di diversi militanti indipendentisti colpiti da provvedimenti penali, e l’avv.ssa Giulia Lai, presidentessa della neonata associazione Libertade.

La presentazione di questo libro si colloca come quinto evento della rassegna ISCOLA DE BIDDANOA, un ciclo di eventi di formazione con tematiche multidisciplinari che mirano all’accrescimento della cultura politica dei giovani e meno giovani attivisti dell’indipendentismo cagliaritano.