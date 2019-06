Tornano i Crc Posse sul palco del Corto Maltese a Cagliari il prossimo 22 luglio.

Gruppo musicale made in Sardegna, i Crc Posse sono in attività dal 1991 e son considerati una delle più antiche posse nello stato italiano, nonché artisti di spicco del panorama isolano. Cagliaritani, sono tra i gruppi musicali sardi più conosciuti per l’utilizzo della lingua sarda. La loro musica è un mix di rap, reggae e sonorità tradizionali sarde.

Originariamente la band è formata da i tre rapper Michele Atzori , Mauro Mou e Silvestro Ziccardi e il Dj (Alessandro Pintus, in arte Alex P). Molto attivi nella prima metà degli anni 90 in Sardegna tra feste, concerti e sound system durante manifestazioni di piazza, hanno avuto qualche anno di pausa tra il ’96 ed il ’98. Successivamente è Michele, che prendendo il nome Dr. Drer da solista insieme ad Alex P, riprende l’attività realizzando un’auto-produzione, Ajò!.

La band si ricompone nel 2001 in uno storico concerto all’Università di Cagliari insieme ai Ratapignata per finanziare il viaggio a Genova dei manifestanti cagliaritani al G8.