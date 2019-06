“Per difendere la libertà di stampa c’è bisogno di editori puri, di un’informazione libera. Di giornalisti coraggiosi ne abbiamo, non tanti quanti ne servono ma ci sono. Solo un’editoria seria non contaminata diventa la loro prima linea di difesa”, ha affermato Nicola Morra Presidente della commissione antimafia in un messaggio inviato il 21 giugno 2019 in occasione del Concerto jazz dedicato alla libertà di stampa, organizzato a Roma dalla Casa del Jazz in collaborazione con Ossigeno per l’Informazione, per celebrare la Festa Europea della Musica.