Il portavoce afghano dei talebani, Zabiullah Mujahid, ha dichiarato che gli elicotteri militari americani hanno aiutato i terroristi di Daesh (Isis) salvandoli da un assedio nell’Afghanistan orientale.

Zabiullah Mujahid ha dichiarato che mentre i militanti talebani lanciavano una possente offensiva contro l’Isis nella provincia di Kunar, gli Stati Uniti hanno evacuato i militanti di Daesh (Isis) dalla zona.

Secondo Mujahid, un gruppo di leader dei terroristi che erano stati circondati dai talebani nella regione di Kunar sono stati salvati dall’assedio talebano dagli elicotteri statunitensi e trasportati in aereo in un’altra regione.

Questa è l’ennesima volta che le truppe americane salvano i leader dell’Isis in Afghanistan e li trasferiscono in basi militari sicure.

Da quando il gruppo terroristico è crollato in Siria e Iraq, gli Stati Uniti hanno cercato di spostare gli elementi Isis in Asia centrale e in Afghanistan.

Anche il capo della sicurezza della Russia, Alexander Bortnikov, ha sollevato l’allarme su migliaia di terroristi appartenenti all’Isis che si stanno ammassando sul confine settentrionale dell’Afghanistan.