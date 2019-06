Un’azione corale mai vista in passato che coinvolge quasi tutte le società isolane affiliate alla FITARCO. Centoventi appassionati di frecce e paglioni sono stati mobilitati dalla federazione sarda per rendere impeccabile la prima edizione sarda della Coppa Italia della Regioni che sarà ospitata a Cagliari tra il 28 e il 30 giugno 2019.

A loro si aggiungono ovviamente le venti delegazioni che dopo aver raggiunto porto e aeroporto del capoluogo verranno accolti in quattro strutture alberghiere dislocate anche nell’hinterland cagliaritano.

Maggiori dettagli sull’evento che si disputerà in zone facilmente fruibili della città saranno forniti nel corso della conferenza stampa fissata per mercoledì 26 giugno 2019 presso la sede del CONI regionale in via Fais n. 5 a Cagliari.

Presenterà l’evento il presidente regionale della FITARCO Giuseppe Spanu, ma con lui ci saranno il presidente del CONI Sardegna Gianfranco Fara, la presidente del Comitato Italiano Paralimpico Sardegna Cristina Sanna e l’Assessore regionale allo Sport Andrea Biancareddu.