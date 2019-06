È in programma il 28 e 29 giugno pv, presso la Sala Polifunzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore G.A. Pischedda di Bosa, il secondo convegno regionale ”Ambiente e Salute” in memoria di Vincenzo Migaleddu.

Un momento di incontro e confronto con l’obiettivo di sviluppare nei Medici Sardi una maggiore consapevolezza del rapporto ambiente e salute a partire dalla conoscenza dello stato di salute delle popolazioni che vivono nelle aree a forte impatto ambientale; collegare le tematiche salute-ambiente alle problematiche ambientali più generali del pianeta a quelle locali.

È ormai noto, infatti, che inquinamento ambientale e cambiamento climatico sono causa e motivo di aggravamento di numerose malattie (cronico degenerative, neoplastiche, endocrino-metaboliche) e di alterazioni delle condizioni globali di salute che riguardano specialmente i soggetti più deboli e possono addirittura condizionare le future generazioni (danni epigenetici).

Le analisi dell’OMS mostrano che il 23 % delle morti nel mondo e il 26 % delle morti fra i bambini minori di 5 anni è attribuibile a fattori ambientali modificabili.

L’ identificazione ritardata o mancata di condizioni patologiche ambiente correlate può generare una sottostima e ritardare le possibilità di diagnosi e di cura con aggravio per la salute sia del singolo individuo che della collettività e con un aumento dei costi a carico del Sistema Sanitario regionale e nazionale.

“Torniamo a Bosa dopo 10 anni perché, nel 2009 realizzammo con Vincenzo il terzo Workshop Nazionale di ISDE Italia sulla salute globale e la prima Conferenza Regionale ISDE Sardegna- dichiara Domenico Scanu, Presidente di ISDE Sardegna– Vincenzo è sempre nel nostro cuore per l’amicizia, per la coraggiosa passione civile, per il rigore scientifico e la competenza sui temi ambientali e resterà un punto di riferimento indimenticabile per tutti i medici sardi.”