Prende il via il 27 giugno la quarta edizione di “Sentieri di Libertà”, la manifestazione di psicoterapia di comunità organizzata dal DSMD Zona Sud dell’ATS Sardegna e realizzata in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu.

Quattro giorni di trekking (dal 27 al 30 giugno) come terapia pischiatrica e la montagna come strumento di benessere comunitario: percorrere sentieri e scalare delle vette per curare il disagio mentale e ritornare, così, alla vita. I sentieri sono tra i più suggestivi e autentici della Sardegna, i Tacchi d’Ogliastra; la comunità ospitante è quella degli otto paesi che dal 2016 aderiscono all’iniziativa.

Alla manifestazione, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale – Zona Sud di ATS Alessandro Coni e dal Direttore della ASSL di Cagliari Luigi Minerba, prenderanno parte circa 220 pazienti e 80 partecipanti in qualità di operatori della salute mentale, esperti di montagna, volontari provenienti da diverse realtà regionali e della penisola. Il convegno prevede dei trekking che si alterneranno a momenti di incontri, dibattiti, riflessioni su temi preordinati, le cui sintesi verranno condivise a fine serata in riunioni plenarie, con la presenza del mondo del volontariato e la cittadinanza attiva delle comunità della Valle del Pardu. Il convegno nasce nell’ambito della montagna-terapia, una pratica terapeutico-riabilitativa avviata in Sardegna nella ex ASL di Sanluri nel 2006 e che oggi vede coinvolti 10 CSM (sul totale di 12) della regione e Comunità Terapeutiche per persone con disturbi psichiatrici.

Nel febbraio 2019 il progetto è stato presentato nel CSM Cagliari 1, al Ministro della Salute Giulia Grillo, durante una manifestazione riservata a cui hanno preso parte operatori e pazienti provenienti dai Centri di Salute Mentale.

“Sentieri di Libertà rappresenta, in ambito nazionale, l’esperienza di maggior rilevanza per quanto attiene la psicoterapia di comunità – spiega Alessandro Coni – metafora di un modello di psichiatria che vede la comunità come il luogo di cura per affrontare e risolvere la malattia mentale. Per le persone con disturbi mentali rappresenta la speranza di una riappropriazione di sé e dei propri spazi attraverso la partecipazione attiva proprio alla vita comunitaria”.

La manifestazione prevede quattro eventi, per un totale di dieci giornate

L’evento principale di “Sentieri di Libertà” si terrà dal 27 al 30 giugno nei Tacchi d’Ogliastra. La manifestazione prevede l’impegno dei partecipanti in escursioni lungo agevoli sentieri dei Tacchi. Durante i percorsi di trekking si terranno incontri di gruppo, con riflessioni su temi preordinati, mentre la notte ci saranno cene di comunità intervallate da momenti musicali. La terza giornata, come da tradizione, prevede un trekking a Perd’e Liana, mentre la quarta giornata si concluderà con una escursione verso il mare. Per l’edizione 2019 sono previsti circa 300 partecipanti, soprattutto persone con disturbi psichiatrici in cura presso i CSM e le Comunità Terapeutiche regionali.

La manifestazione avrà il supporto della Protezione Civile, del Soccorso Alpino, del C.A.I., dell’ A.S.D. “Andalas de “Amistade Trekking”, delle Pro Loco locali, dell’Agenzia regionale Forestas.

Come da tradizione è prevista la distribuzione ad ogni partecipante di tre magliette rosse con la scritta “Sentieri di Libertà”, al fine di abbattere le differenze, rendere i camminatori facilmente visibili durante il cammino e infine per dare un tocco di colore alla fila che si snoderà lungo i sentieri. La maggior parte dei camminatori soggiornerà presso il camping di Osini ed una piccola parte nei B&B dei comuni.Si prevede, come negli anni precedenti, il pranzo al sacco e la cena sociale organizzata dalle Pro Loco locali. Infine, la redazione online di “La senti questa voce” costituita da utenti del Centro diurno di Selargius e quella di Radio Onde Corte (Ogliastra) seguiranno l’evento con storie racconti, articoli e riprese video.

Il calendario della manifestazione prevede:

27 giugno : arrivo nel pomeriggio al campeggio di Osini, riunione organizzativa cui seguiranno gli incontri in piccoli gruppi, trasferimento a Ulassai per la cena in piazza Barigau, incontro in plenaria per condivisione dell’esperienza della Montagnaterapia con la popolazione;

: arrivo nel pomeriggio al campeggio di Osini, riunione organizzativa cui seguiranno gli incontri in piccoli gruppi, trasferimento a Ulassai per la cena in piazza Barigau, incontro in plenaria per condivisione dell’esperienza della Montagnaterapia con la popolazione; 28 giugno:

ore 9.00 partenza escursione nei Tacchi di Jerzu,

ore 19.30 cena presso il ristorante Rifugio d’Ogliastra